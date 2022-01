Grégory LAUTHELIER

Bonjour



Je vous propose des compétences acquises depuis 2003 dans le milieu de l'industrie automobile.

Fort d’une capacité d’adaptation efficace, d’un excellent relationnel et d’une polyvalence développée durant chacune de mes expériences, je propose un savoir-faire reconnu dans de multiples domaines comme la formation technique, la maintenance, ou à travers un poste de consultant pour des prestations variées en tant que technicien.

« Autodidacte », « rigoureux », « manuel », « pédagogue », « professionnel », « autonome » sont quelques mots clés qui me correspondent.

Apprendre et satisfaire sont des objectifs qui guident mon évolution professionnelle depuis mon entrée dans la vie active.

Vite passionné par le milieu automobile, j’ai su orienter subtilement mes études dans le domaine technique. Puis, progressivement, j’ai réussi à franchir des étapes importantes en occupant plusieurs fonctions.

Les métiers que j’ai exercés tout au long de mon parcours professionnel m’ont chacun procuré des approches différentes et très instructives du milieu de l’automobile.

J’ai cultivé des compétences comme la capacité à instruire dans plusieurs langues, à manipuler des outils informatiques complexes, à faire face à des responsabilités, à proposer la meilleure solution, et bien d’autres encore…

C’est grâce à tout cela que je peux proposer une prestation de qualité quel que soit l’environnement dans lequel je suis amené à évoluer.

Mon statut d’auto entrepreneur me permet également de faire bénéficier mon savoir-faire de manière plus adaptée aux besoins actuels du marché automobile. Qu’elles soient ponctuelles ou planifiées, courtes ou longues, mes interventions comporteront toujours un investissement et un travail de qualité, établissant les fondations d’une parfaite collaboration.

Les clients que j’ai pu satisfaire depuis 2003 attestent l’étendue de mes performances et m’attribuent toute la crédibilité nécessaire pour vous convaincre.

N’hésitez pas à consulter mon profil et me contacter pour de plus amples informations.



A bientôt



Grégory LAUTHELIER



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mécanique

Animation de formations

Diagnostic technique

Aide au recrutement

Rédaction technique

Grade-X

Formation

Conception pédagogique