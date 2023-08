Grégory TINTI

0685965737 + de 20 années d'expérience en projets d'ingénierie de réseaux mobiles :



Gestion de projet:

Certification FFP à la gestion de projets.

Conduite de projets transverses d'évolution des réseaux mobiles (swap de technologie RNC, introduction de paliers SW et HW SGSN, migration de RNC sur BB ATM, architecture 3G).

Déploiement de réseaux d'accès radio (2G, 3G et BLR)



Ingénierie radio: étude, design et planification cellulaire, optimisation.





Références: Orange, Bouygues Télécom, SFR, Cegetel, Completel, Landtel, Sofrer, Nortel, Philips.