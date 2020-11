Grégory VERRON

Fort de 10 ans d'expérience dans la gestion de projets Web, j'aime trouver le point de synergie entre innovation technique et compréhension du besoin. Parti d'un profil technique, j'ai acquis une solide expérience dans la relation client et dans la coordination d'équipe. Je mets mes compétences au service du développement sur-mesure d'applications web fixes ou mobiles.



Mes forces sont : Etude du besoin, rédaction des spécifications, élaboration du modèle de données, des règles de gestion, workflow, suivi des plannings et respect des délais, coordination des équipes, ergonomie des interfaces, avant vente, tests (contrôle qualité des livrables), évaluation des risques.



Mes compétences :

Cahier des charges

Intranet

Chef de projet web

Planning

Cms

Php

Gantt

Chef de projet

Gestion de projet

Internet