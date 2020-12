Cest en tant que DAF Opérationnelle / Organisée, Impliquée que je massocie au dirigeant pour assurer la bonne marche et le développement de lentreprise.



Au-delà de mon expertise en finance dentreprise, je suis en recherche constante damélioration pérenne des process pour gagner en efficacité et à ce titre, jutilise aussi bien ma "hauteur de vue" pour analyser, que ma créativité pour adapter/créer des outils de pilotage pertinents, tout en impliquant et formant les équipes.