Dorothée THIERY

MA PASSION: "Innovation, Produits de tendance ou techniques, Négociation, Compétitivité et Satisfaction Clients"



Sur des marchés hautement concurrentiels, j'ai évolué sur des fonctions clés du business : MARKETING - ACHATS - DÉVELOPPEMENT BUSINESS au sein de Groupes et de PME. "Chaque poste ou création de poste", m'a permis de m'investir à + de 100% pour contribuer à la performance et la réputation des enseignes.

J'ai ainsi acquis des compétences d'analyse de marchés & tendances, gestion de projets, négociation internationale, management et coordination dans des contextes de réorganisations ou de nouvelles stratégies. (Résultats probants : Satisfaction clients : +30% - qualité : + 22% / concurrence - Etude : TNS-Sofres)



MES EXPERTISES : Déployer une stratégie Produits / Achats / Commerciale : BtoB BtoC - France /international

- Accompagner des dirigeants d'entreprises - Entrepreneurs - Directions métiers et équipe

- Fédérer, Coordonner des projets : interne/externe (15 pays)

- Vendre et Faire Vendre - Cible PME / Grands Comptes (Multi-secteurs)

- Sourcer , Référencer ou développer des produits MDD (1,8 M / an)

- Evaluer, Piloter, Optimiser un panel et une relation fournisseurs (Europe/Asie)

- Négocier des contrats, cahiers des charges, coûts d'achats, partenariats (Budget jusqu'à 20M€)

- Développer des concepts et outils d'aide à la vente : animation, événement, support, communication



MA DEVISE & FORCES :

- La passion fait oser, les moyens avancer, l'esprit d'équipe gagner !

- Créativité et Audace, il y a toujours une solution adaptée



Mes compétences :

Promotion des ventes

Distribution internationale

Achats internationaux

Développement produit

Négociation contrats

Sourcing international

Cahier des charges

Veille technologique

Appels d'offres

Management & coordination équipes

Gifts and premiums

Animations commerciales & Evénementiels

Supports communication & argumentaire commercial

Innovation, créativité: Design produit & stylisme

Gestion des litiges

Panels produits - clients

Objet publicitaire - produit tendance- tetchnique

Briefing studio - photo & DA

Salons professionnels

Pilotage fournisseurs

Suivi qualité - Délais d'approvisionnement

E.Commerce - VPC - BtoB - BtoC

Veille concurrentielle - Analyse marché

Gestion budgétaire - Etudes de prix

Communiquer en anglais

Animation de réunions - groupe

Supports de communication