Guillaume AMILIEN

Jinterviens depuis +12 années en tant quanalyste, manager & pilote de projets en lien avec la Data et le Reporting.



Mon profil agile et hybride (statistique et informatique décisionnelle) me permet de cibler au mieux les enjeux et attentes des utilisateurs et d'intervenir sur les différentes briques Data & Reporting :

-Briques métiers (analyse des besoins / préconisations dindicateurs / connaissances réglementaires -Solvabilité 2-)

-Briques techniques (modèles de données optimisés / mise en place d'infrastructures Data)

-Expertise dans le domaine de lAssurance



Mes compétences :

Gestion de projet

Business Intelligence

Assurance

SQL

Informatique

ETL

SI