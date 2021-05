Guillaume BARDIN

Expert en contrats d'infogérance IT, je fait partie des équipes commerciales et supervise la conception de solutions (équipes, outils, processus) proposées aux clients Grands Comptes de NTT Data.

J'exerce depuis de nombreuses années dans le secteur des services informatiques à différents postes (Sales Specialist, Avant-Vente, Chef de Projet, SDM, Consultant, Support fonctionnel/TMA), ce qui me donne une vision complète des problématiques des services IT et du relationnel à établir avec toutes les parties prenantes dans le but de conforter la position et développer le compte.



Mes compétences :

ITIL

Gestion des services informatiques

Outsourcing

Managed Services