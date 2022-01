Guillaume BERNE

Assureur conseil...

Rencontrons nous si vous vous posez le type de questions suivantes :

- comment conserver mon revenu quoi qu’il arrive ?

- comment préparer ma retraite ?

- comment protéger mes proches s’il m’arrive quelque chose, et ne pas être un poids pour eux ?

- ai je une bonne couverture santé ?

- comment protéger et/ou faire fructifier mon argent ?

- comment payer moins d’impôts ?

- est ce possible de protéger la réversion de mon conjoint si je ne suis plus là ?

....



Mes compétences :

Vente

Marketing

Recrutement

Management

Intérim

Négociation

Animation d'équipe

Animation de réunions

Gestion de conflits

Leadership

Conseil RH

animation

Gestion des compétences

Prospection commerciale

Entretiens professionnels

Assurances

Assurances vie

Dépendance

Obsèques

Impôts

Prévoyance

Mutuelle