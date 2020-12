Guillaume BETEND

Travaillant depuis 1996 dans divers domaines, j'ai acquis une expérience de terrain au fil du temps.

Tout d'abord développeur C, manager, chef de projet, responsable Études et Développement, consultant décisionnel, responsable technique, architecte SI, responsable de larchitecture technique et expert technique, je suis de nouveau responsable de projets. Pour réussir les projets, satisfaire le client, en apportant savoir-faire, expérience, technique et bonne humeur.

Mes postes m'ont forgé au fil des années une expérience me permettant d'aborder toutes les situations avec divers angles de vues et de décisions.

Homme de service avant tout, j'œuvre pour les services que je rends au clients qui me fait confiance.



Mes compétences :

Responsable - Architecture - Environnement Java - Environnement Production et Décisionnel - Gestion du Système d'Information - Intégration - Portail