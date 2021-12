Guillaume BINOT

Orienté clients et résultats, j'ai effectué l'essentiel de mon parcours au sein d'organisations vouées à l'intérêt général, en m'intéressant en particulier aux systèmes d'information, à ce qu'ils peuvent apporter à nos missions, projets et organisations.



Fonctionnellement, mes principaux domaines d'intervention relèvent de la gestion des ressources internes :

- Optimisation des processus (reengineering, implémentation de technologies innovantes)

- Gestion budgétaire et financière

- Contrôle de gestion

- Administration et veille juridique

- Sourcing

- RH



Plus ponctuellement, je me suis impliqué dans le développement externe : marketing et communication, recherche des fonds complémentaires (crowdfunding, subventions...)