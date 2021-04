Ayant 18 ans d'expérience en gestion de projet et en management d'équipes dédiées à la mise en œuvre de solutions CRM et Ecommerce, je suis à la recherche d'un poste qui me permettra de mobiliser et développer mes compétences dans ces domaines.



Mes compétences :

Apache

CMMI

COMMERCE

Fidélisation

GED

Internet

Magento

Management

Motivation

MySQL

PHP

Php MySQL

SSL