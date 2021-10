Guillaume CHÉRUY

Anciennement chargé de mission à la Fédération des Acteurs de la Solidarité et cofondateur de l'ONG Afrique Pleine d'Avenir, je suis désormais directeur adjoint du pôle Hébergement Logement au Samusocial de Paris, attaché à la gestion de 6 CHU, 3 accueils de jour, 2 haltes de nuit et 1 pension de famille.

Jai de lexpérience dans le plaidoyer, le pilotage de projets, le management déquipes, la gestion de portefeuilles et la stratégie dentreprise.

Jai eu lopportunité de travailler dans diverses structures en Afrique, en Guyane et en métropole.

Je parle langlais couramment et possède de très bonnes notions en espagnol.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projets

Humanitaire

Gestion associative

Economie sociale et solidaire

Plaidoyer

Hébergement d'urgence

Veille sociale

Politiques publiques