Guillaume DE MONTGOLFIER

Montgolfier Consultants est le conseil dont vous avez besoin pour optimiser votre performance en améliorant les liens et les relations dans votre institution (entreprise ou collectivité locale).

En fluidifiant les relations entre les personnes, entre les services ou les directions, mais aussi les liens entre les idées et leur mise en œuvre, vous obtiendrez des gains de temps et des économies substantielles sur le fonctionnement de votre organisation. Nous vous accompagnerons aussi pour entrer dans l'ère du développement durable.



Notre ambition est de vous accompagner à « être plus humains pour devenir plus performants et plus performants pour devenir plus humains ».



Nos clients nous sollicitent pour des missions de

...Conseil : accompagnement de projets de transformation et d'amélioration

...Formation : ingénierie à partir de notre base de connaissance ou de leur base ("vous avez le contenu, nous avons la méthode"), et animation de formations

...Accompagnement individuel : pour faire bouger les personnes



Faites appel à nous quand vous souhaitez améliorer votre efficacité en :



a. Ressources Humaines : révision du système de rémunération et de part variable, d'appréciation et d'entretien annuel, ajustement de l'organisation RH, professionnalisation du service formation...



b. Management et accompagnement du changement : séminaire de cohésion d'équipe, formation au management, transformation de la culture managériale, mobilisation et implication des collaborateurs...



c. Responsabilité Sociale de l'Entreprise et Développement Durable : transformation des contraintes "réglementaires" en opportunité stratégique grâce à la SocioConception® (*), optimisation des relations fournisseurs et clients, intégration eds parties prenantes,...



d. Relation client (**) : écoute et miroir client, amélioration des relations clients-fournisseurs internes, formation aux basiques de la relation client, amélioration de l'efficacité commerciale en sachant décrypter les comportements,...



Montgolfier Consultants peut intervenir en français aussi bien qu'en anglais ou en arabe, voire en allemand pour certaines prestations



Nos outils sont délivrés par des partenaires prestigieux et reconnus :



* le DISC de Success Insights® : http://success-insights.com/



* les parcours GO System International® : http://www.gosystem-international.com/



* l'outil d'enquête en ligne Interview?!® : http://www.interview-efm.fr/



(*) Présentation de la SocioConception® : http://tinyurl.com/c2t33d



(**) Guillaume de Montgolfier a mis au point une matrice originale d'analyse de la stratégie commerciale de points de vente bancaires. Cette matrice est utilisable par toute entreprise de réseau (logistique, grande distribution,...). Baptisée "montgolfière" par un de ses clients, vous en trouverez une présentation sur :

http://www.montgolfier-consultants.com/publications/la_matrice_montgolfiere.pdf



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Formation

Conseil en management

Empowerment & responsabilisation

Team building et leadership

Conseil en ressources humaines

Entrepreneur