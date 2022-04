Guillaume DE SOUSA GONCALVES

Après une licence d'économie-Finance, j'ai décidé d'acquérir une autre vision du monde en partant à l'étranger. À Shanghai, j'ai eu l'occasion d'évoluer dans un environnement international qui m'a permis de pouvoir côtoyer d'autres cultures et rencontrer des personnes différentes. Après avoir intégré l'EM Lyon, j'ai effectué ma dernière année à l'école Centrale de Lyon dans l'option Mathématique et décision. J'ai ensuite effectué mon stage de fin d'étude dans le département professionnel de Sony.

Curieux et entreprenant, mes expériences professionnelles et associatives m'ont permis de développer un sens de l'initiative et d'accroître ma faculté d'adaptation.

Astucieux et combatif, je suis prêt à relever de nouveaux défis.

N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.



Mes compétences :

Gestion de projet