Guillaume DE TARLÉ

Diplômé de l’ESCP Europe, 18 ans d’expérience professionnelle, essentiellement chez Bouygues Telecom, puis American Express depuis 4 ans.



Après 2 ans dans le contrôle de gestion, j’ai construit ma carrière dans la vente et la relation clients, alternant des postes marketing et commerciaux. J'ai par ailleurs 7 ans d'expérience en management d'équipe.

Je suis reconnu pour mes compétences d'analyse et d'organisation. J'aime trouver des stratégies, des projets ou des solutions et les mettre en œuvre. Je suis technophile et j'apprends vite.



M'étant installé avec ma famille en PACA, je suis ouvert à des propositions dans cette région, à dominante marketing et/ou commerciale et de préférence en B to B. En particulier, participer au développement d'une PME ou TPE m'intéresserait.