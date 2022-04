Fabienne MAUBERT LE DREN

J'ai occupé depuis plus de 15 ans des fonctions de direction variées au sein d'un des principaux organismes de formation français : gestion, développement commercial, direction de centre, direction régionale....

Dans un contexte marqué par des évolutions majeures (mutation du secteur de la formation professionnelle et ouverture à la concurrence de la principale activité de l'Afpa), j'ai conduit le repositionnement externe et interne des directions sous ma responsabilité ainsi que l'adaptation des organisations et processus internes.

Mes réussites reposent sur un management exigeant et impliquant, plaçant les acteurs opérationnels au coeur du changement. Ces réussites sont avant tout collectives.



Je souhaite aujourd'hui relever de nouveaux challenges, dans le secteur de la formation professionnelle ou plus largement des services.



Mon objectif : piloter le développement d'une activité dans une dynamique RSE;



Mes compétences :

Marchés publics

Pilotage d'entreprise

Dialogue social

Norme ISO 9001

Formation professionnelle

Management

Marketing stratégique

Conduite du changement

Stratégie