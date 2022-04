Guillaume DE WITASSE THÉZY

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Pau, spécialisé en Corporate Finance, je recherche un poste de Chargé d'Affaires en banque sur le marché des PME.



J'ai suivi un apprentissage de deux ans à la Caisse d'Epargne, plus précisément sur le département Animation-Prospection-Grands Comptes.



Ma formation à l'ESC Pau a aussi été marquée par un stage de six mois dans une start-up irlandaise : GBR Direct.



Je parle anglais courrament et dispose de bonnes notions en espagnol.



Je suis par ailleurs titulaire d'un diplôme univesitaire de technologie (Bac+2) en gestion logistique.



Specialtés: Finance, Economie, Marketing, Commerce International.