Guillaume DELEURENCE

Journaliste depuis 1997, j'ai travaillé sur plusieurs supports (La Voix du Nord, Réseaux & télécoms, 01 Informatique, 01net.com), et collaboré à plusieurs médias différents (radio sur BFM Business et le site Internet des Inrockuptibles, ainsi que le site Dixhuitinfo.com). J'ai travaillé pendant 14 ans au sein du Groupe Tests (devenu 01 puis Nextradio TV), occupant diverses fonctions, dont celles de rédacteur en chef adjoint de la chaîne Actualités de 01net, et chef d'enquêtes au sein du magazine Micro Hebdo. En tant que journaliste indépendant, j'ai collaboré notamment au quotidien national Direct Matin et au magazine "Vivre Paris". Depuis juin, j'ai rejoint l'agence d'infographies de presse Idé.



Spécialisations : Presse, journalisme, Web, high tech, presse locale, Internet, data journalisme.



