Guillaume DEMAREST

Je suis en poste chez FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ( anciennement NEO SECURITY ) depuis 7 ans en tant qu'assistant d'exploitation .

Après une formation juridique et économique à l'IHEDREA ( institut de hautes études de droit rural et d'économie agricole), j'ai acquis une polyvalence qui me permet au quotidien de traiter les problèmes auprès de mes clients et salariés.



C'est un métier passionnant et très enrichissant en terme de responsabilités , contacts humain , gestion des ressources techniques et humaines.



Ayant une bonne maitrise de la langue anglaise(de nombreux voyages à l'étranger, une pratique quotidienne dans la vie privée) et une grande facilité d'adaptation, je suis très mobile.



Je suis bien sur ouvert à toutes propositions de rencontres et d'échanges professionnels.



Mes compétences :

Sens relationnel

Rigueur