Guillaume DEMUYNCK

De formation école de commerce spécialisé en Achat et Logistique ( ESCEM , campus de Tours ), j’ai structuré mes 20 années d’expérience dans la distribution et l’industrie, en France et à l’étranger, en PME comme dans de grands groupes. La richesse de ce parcours témoigne de la transversalité de ces fonctions et de la nécessité de les appréhender dans un contexte global. Participer à la stratégie de l'entreprise, initier des projets, accompagner le changement et les clients, développer les compétences de mes collaborateurs sont autant de moteurs dans mon parcours.



Mes compétences :

Achat

Gestion de projet

Gestion de projet international

International

Logistique

Management

Projet international

Supply chain

Achats