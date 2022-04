Guillaume DENOIX DE SAINT MARC

Après mon engagement réussi pour une cause difficile et me touchant personnellement (l'attentat du DC10 d'UTA, 19 septembre 1989 *) je poursuit ce travail à travers l'Association française des Victimes du Terrorisme,Array, dont je suis le fondateur et le directeur-général.



En 2007-2008, j'ai accompagné dans son développement une Société de Service en Intelligence Politique et Economique, intervenant préférentiellement au Maghreb, au Moyen-Orient et en Afrique : ID-International Decision.Array



En 2007, j'ai fait construire, en plein désert, un Mémorial pour les familles du DC10 d'UTA. Cette construction a duré 1 mois, avec 140 personnes, à 650 km (et trois jours de camion) de la première ville. Ce Mémorial est visible du ciel *...

Vivre un mois, au milieu de désert du Ténéré, avec 140 ouvriers pour diriger la construction cet édifice a été un expérience extraordinaire !



J'ai publié en mai 2006 le récit des négociations avec la partie libyenne: "Mon père était dans le DC10..." aux éditions Privé.

Pour ceux que cet épisode intéresse, le livre est disponible par exemple surArray ouArray





* pour plus de précisions, visiter les sites suivants :

www.AfVT.org

www.dc10-uta.org

http://monpereetaitdansledc10.blog.20minutes.fr/



J'ai passé mon enfance à l'étranger, principalement en Afrique anglophone : Angleterre (2 ans), Nigeria (4 ans), Ouganda (2 ans), Kenya (5 ans).



Mes activités professionnelles m'ont permis d’aller fréquemment en Afrique du Sud, à Maurice, au Maroc, en Tunisie, au Gabon, au Tchad, au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa et en Libye.

Je devrais prochainement, dans le cadre de mes activités associatives, découvrir le Niger.

J’ai aussi séjourné en Tanzanie, où vit une de mes sœurs.



Comme tout ceux qui ont eu un parcours similaire, je suis très attaché à ce continent et une activité professionnelle qui me permettrai de cultiver ce lien serait pour moi un grand bonheur.



L'idée qui me motive : participer au développement durable en Afrique en participant à la mise en place de projets de tourisme écologique haut de gamme, avec un soutien scientifique pour la conservation de la faune et de la flore et impliquant les populations locales ... Ce qu'un ami a très justement défini comme étant du tourisme durable.

Quelqu'un partagerait-il avec moi ce rêve ?

J'ai déjà participé à un premier projet de ce type, au Gabon: Opération Loango.

www.operation-loango.com



Par ailleurs, mon point d'attache devrait se déplacer, pour des raisons familiales, vers la région PACA ...



Mes compétences :

Afrique

Conservation

Développement durable

Écotourisme

Multimedia

Négociation

Négociation internationale