Guillaume DENOYELLE

En effet, durant mes quatorze années d’expériences professionnelles, j’ai principalement travaillé dans le domaine de la maintenance et plus précisément dans le secteur photolithographie de la fabrication des Semi-conducteurs. En poste actuellement chez Entegris (société américaine, fabricant de produits destinés à purifier les produits chimiques, protéger et transporter les matériaux utilisés dans le processus de fabrication du semi-conducteur) en tant que "Ingénieur Application" où j’assure une fonction technique et commerciale « support produits » pour les différents clients Européens utilisant les produits d’Entegris pour la fabrication de leurs semi-conducteurs. J’effectue la maintenance, les installations, les mises en service, l’optimisation process (réduction des coûts), l’amélioration, la conception de systèmes automatisés. La plupart de mes missions s’effectuent en Europe mais aussi en Israël et aux Etats-Unis. Ces missions se sont traduites par des initiatives, de la rigueur et une communication permanente avec les différents intervenants de maintenance. La société Entegris ayant une petite structure en France, j’ai appris à m’organiser de façon autonome pour établir le meilleur planning des opérations.



