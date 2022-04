Karine CHAVOT

Principales Compétences:



- Pratiquer quotidiennement la langue Anglaise (TOEIC 2011 945/990 points)

- Espagnol Commercial

- Analyser, évaluer les composantes d’un marché international, la géopolitique et la macroéconomie internationale, diriger des études de marchés

- Analyser les problématiques et proposer des solutions

- Hiérarchiser les objectifs

- Motiver des équipes / Former une équipe

- Etre capable de quantifier la criticité d’un acte commercial

- Ecouter et comprendre les attentes et besoins du client, créer une relation de confiance

- Utiliser les stratégies et techniques de négociation

- MS Office : très bonne connaissance – Utilise SAP / Movex / Outlook / LotusNotes et SalesForce (CRM) / SAGE



Mes compétences :

Commercial

Export

International

ventes