Guillaume DEROO

Bonjour,



Je vous souhaite la bienvenue sur mon profil !



Auparavant cadre commercial pour la société NEON PUB (7 ans), l'occasion s'est présentée en novembre 2011 de reprendre la société PANDA PRINT, spécialisée dans l'impression numérique grand format.



LUMIERE SUR VOS ENSEIGNES !!

Notre déménagement sur la zone d'activités Bonnel à Lallaing en mars 2015 était une étape importante à notre développement, nous disposons désormais de notre propre atelier de fabrication. L'association de notre savoir à ce nouvel outil de travail nous permet aujourd'hui de vous proposer un service complet en matière d'enseigne (lumineuse ou non) et de signalétique, Conception / Fabrication / Pose



Pour plus d'informations : guillaume@panda-enseignes.fr



Bonne visite !



Mes compétences :

Adhésif

Commercial

Communication

Impression numérique

Publicité