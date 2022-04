Agathe LEFÈVRE

Bonjour à tous,

Suite à une formation aux Beaux-Arts, en communication globale et en traduction multilingue, j'ai choisi de devenir traductrice anglais et allemand vers français.



Traductrice en portage salarial pendant 5 ans, je me suis principalement spécialisée en médical (95 % de mon activité) et aussi en mode/textile, communication/marketing, rédactionnel.



En 2012, j'ai travaillé 10 mois en interne pour Trans@t en tant que traductrice spécialisée Médical.



Je suis aujourd'hui installée en auto-entreprise et offre mes services à des agences étrangères et nationales.



N'hésitez pas à me contacter pour toute question.



Agathe



