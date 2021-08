Catherine DUPERRON

J'ai débuté ma carrière à Londres, où j'ai exercé la profession de chef de projet de traduction, chez un prestataire de services, pendant 4 ans.



Ce métier ma permis dacquérir de solides compétences en conduite de projets, encadrement déquipe et gestion de planning et de budget, tout en développant mes capacités danalyse, de synthèse et dadaptation.



Jai pu également améliorer mon sens de lécoute et de la communication, dans la mesure où jai collaboré avec de multiples intervenants internes et externes, de nationalité et culture différente.



Organisée, rigoureuse et méthodique, jaime travailler en équipe, mais sais également faire preuve dautonomie.



Je suis actuellement installée dans Les Landes et je recherche un poste qui me permettrait de faire valoir mes connaissances, en les transposant dans un secteur offrant de nouvelles perspectives, afin de mettre à profit mes compétences en matière de gestion et idéalement de continuer à pratiquer l'anglais.