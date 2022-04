Guillaume DESMOULINS

39 ans, marié et papa de 2 filles. Basé sur Lyon et mobile professionnellement sur la région Rhône-Alpes et Auvergne.



Titulaire d'un BTS et diplômé d'ESC, je suis commercial depuis 15ans, auprès de la grande distribution, pour des fournisseurs incontournables de produits de grande consommation.



Mon très bon relationnel et ma disponibilité me permettent de construire rapidement un partenariat avec mes clients et les équipes magasins pour atteindre mes objectifs.



Force de proposition, je maîtrise les techniques de ventes ainsi que les concepts merchandising pour assurer le référencement, la visibilité et la promotion de ma gamme de produits.



Autonome, expérimenté et tenace, j'aime les challenges et évoluer dans un milieu concurrentiel ou je me distingue par mon professionnalisme et par mon souci de la "satisfaction client".



Aujourd'hui, je souhaite relever un nouveau défi en rejoignant une société ambitieuse et une équipe dynamique où je pourrais exprimer mon esprit d’initiative, ma pugnacité et mon envie d'évoluer.



Mes compétences :

Distribution

Grande distribution

Merchandising

Négociation

Points de vente

Référencement

Vente