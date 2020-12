Arnaud CARIBAULT

Directeur Commercial de l’agence Bornéo depuis 2005, je suis également Président de Comside, partenaire de l’agence Bornéo spécialisé en Multimédia et Digital.



En plus de nos compétences en communication et création publicitaire off-line BtoB et BtoC, nous avons créé Comside afin d’offrir une expertise pluri-métiers capable de garantir une communication cohérente et pertinente sur tous les supports : www.comside.fr



Nous travaillons sur des budgets tels qu’Orange, Système U, Samsung, PMU, Intersport, Mercer, et bien d’autres enseignes, acteurs majeurs dans des secteurs d’activités variés.



N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations.



Mes compétences :

Animation

Animation 3d

Campagne emailing

Chef de projet

Commercial

Communication

Community management

E-mailing

Emailing

Gestion de contenu

Gestion de contenu web

Management

Marketing

Marketing direct

Photo

Print

Publicité

Réalisation

Video

Web

Webdesign