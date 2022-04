Guillaume DESSIS

GESTION DE PROJET

o Conduite de projet : Coordination technique, Suivi des plannings et des plans qualité, Reporting, relationnel client

o Etude : Analyse du besoin, Spécifications et Cahier des Charges,

o Réalisation : Recherche de solutions techniques, Conception mécanique, Gestion budgétaire et Management fonctionnel



MACHINES TOURNANTES



SUPPLY CHAIN / QUALITE



o Méthodes : Analyse : Implantation d’atelier, et optimisation des flux

o Création de poste : Rédaction de procédures et mise en place d’indicateurs de performance

o Production : Planification, gestion de production et qualité

o Logistique, Gestion des approvisionnements



TRILINGUE(Français, Anglais, Espagnol)



Mes compétences :

Achats

Gestion de projet

Logistique

Machines tournantes

Methodes

Production

Supply chain