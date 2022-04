Agathe GUILLON

Après une expérience en tant qu'ingénieur process chez VALRHONA (chocolaterie industrielle), puis à l'étranger en tant que chef de projet R&D chez un producteur de cacao, je suis maintenant consultante en ingénierie chez PIMAN Consultants.

Avec PIMAN, chaque nouvelle mission me pousse à m’adapter aux spécificités des clients et

des équipes pluridisciplinaires. J’aime cet esprit d’initiative, la réactivité et les capacités de synthèse

nécessaires à ces activités.



Mes compétences :

Gestion de projet