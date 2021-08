De formation ingénieur en biomécanique et bio-matériaux, avec une expérience de plus de 10 ans dans le domaine des dispositifs médicaux (implants orthopédiques, colonne vertébrale), je possède des compétences en tant que Chef de projet en Recherche et Développement, en études cliniques et également Responsable opérationnel dans les dispositifs sur mesure





Domaines : Dispositifs médicaux, implants orthopédiques, rachis, implants sur mesure



Mes compétences :

Dispositifs médicaux