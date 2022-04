Guillaume DESVAUX

Je suis actuellement Team Leader pour Altran Nord. Je supervise une équipe de consultants (en mission et en agence) en parallèle de mes activités projets en agence. Mes activités projets sont axées sur le développement d'application en Labview, de librairie pour TestsTand, de séquences de test (TestStand),...



Compétences Projet : Rédaction de spécifications, de plans de validations, de plans de tests, de procédures de tests, de rapports de validations et de rapports de tests. Suivi de projet (interne et sous-traitant), gestion de planning, gestion de charge, ...



Compétences Software : Suite National Instrument (Labview, Labview RT, Labview FPGA, LabVIEW vision, SIT, TestStand), Control Build, Macro Excel, ...



Compétences Hardware : Définition et Intégration de carte pour les bancs de tests, Définition de schémas de câblage pour connecter les équipements aux bancs de tests, validation de cartes électroniques, réalisation de cartes d'essai, ...



