Guillaume DESVAUX

Madame, Monsieur



Fort d’une expérience de près de 22ans, dans l'encadrement et le management d’un service après vente dans le domaine de l'automobile et de la compétition, ayant eu des expériences techniques et managériales, associées à une détermination continue d'amélioration l'efficacité de mon service, en garantissant la satisfaction des clients, tout en respectant les objectifs qualitatif et le pilotage financière réussir.



Afin de satisfaire les clients, le constructeur et le groupe dont je dépend.



G.Desvaux



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Enquètes de satisfaction

Relationnel

Technique

Esprit d'équipe

Proactivité

Ambition

Management

Compte de résultats

Bilan de compétences