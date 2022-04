Guillaume DIULEIN

Après avoir obtenu mon baccalauréat STI Génie Mécanique option système motorisé (diagnostic automobile), j'ai voulu intégrer un BTS Technico-Commercial afin de développer mes compétences (management, gestion de projet, communication, technologies industrielles, développement de clientèles) dans la commercialisation de biens et services industriels (B to B). Le programme reflète la double compétence du diplôme, il comprend un enseignement industriel et un enseignement commercial. Je m'intéresse au développement de clientèles et à l'émulation de projets variés avec une forte prétention à développer ma propre entreprise plus tard. J'ai acquis de bonnes connaissances en développement commercial, en communication et en préparation de projet et d’événements lors de mon stage de BTS. J'ai poursuivi mes études en intégrant une école de commerce en alternance, j'ai effectué deux stages différents, dans une banque puis dans une start-up. Ce que je recherchais avant tout, était une expérience dans une grande puis une plus petite structure pour d'avoir une vision de l'entreprise plus large et plus complète.

Après avoir obtenu mes diplômes, j'ai commencé à travailler dans une banque mutualiste en tant qu'intérimaire, je suis passé par une dizaine d'agences bancaires différentes pour pallier au manque d'effectifs. Dernièrement, j'ai travaillé pour une société qui vend des pièces détachées automobiles.

Après avoir passé 6 ans dans des domaines d'activités différents (voir mon profil), je souhaite intégrer le domaine de l'économie sociale et solidaire afin de mettre à profit mes connaissances et compétences et ainsi débuter ma carrière professionnelle dans ce secteur. Je souhaite travailler dans le domaine de l'IAE et plus particulièrement dans un garage solidaire.

Je suis de nature dynamique, ambitieuse, sociable, humaine et persévérante.



Mes compétences :

Associations sportives

Relations humaines

Analyser écouter réfléchir agir

Automobile

Commercialisation

Gestion associative

Phoning

Entraineur handball

Coaching

Arbitrage

Prospection commerciale

Encadrant technique

Management

Encadrement d'une activité

Création de partenariats