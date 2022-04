Guillaume DIZENGREMEL

Diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne en Informatique.

Mes différentes missions m'ont amené à me spécialiser sous Oracle et à devenir DBA Oracle Etudes.



Dans le milieu de la finance depuis 5 ans, j'ai acquis des connaissances fonctionnels sur le métier, plus précisément sur le back office titres mais aussi sur de la compliance ( Market Abuse et AML ).



Je suis actuellement responsable technique d'une plateforme Actimize.









Mes compétences :

Actimize

Shell

PLSQL

Oracle

Awk

KSH

Datastage Tx

Finance

AML

Korn Shell

MAD