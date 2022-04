Guillaume DODARD

Responsable des services généraux, de l'immobilier et des achats et Directeur Technique, j'ai pu acquérir de l'expérience tout au long de ma carrière dans les domaines de la maintenance tertiaire, dans le management, la gestion de projets (entretien, travaux, rénovation, déménagement). J'ai également l'expérience pour établir et gérer un budget et les achats.

Ancien professionnel des métiers de la sécurité, je maîtrise tous les aspects réglementaires liés à cette profession.



Mes compétences :

Services généraux

Sécurité incendie

Microsoft Office

Gestion du risque

Sécurité

Management

Construction

Maintenance

Gestion budgétaire