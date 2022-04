Guillaume DORSEMAINE

Spécialiste dans la détection du potentiel que chacun d’entre nous détient (ignoré, oublié, négligé, délaissé) et dans le développement des ressources, des capacités et des talents détectés (jeunes comme grands adultes, sans disposition préétablie ou déjà qualifiés.)

Mon expérience :

• Consultant en recrutement

• Cadre pédagogique

• Chargé de missions RH, emploi et reclassement

• Coach en insertion professionnelle. Conseiller emploi

• Coach sportif

• Relations Publiques et Communication

• Éducateur professionnel et bénévole

Une expérience professionnelle et de vie, ancrée autour de l’humain, pour l’humain, avec l’humain. Passionné dans l’aide aux personnes et aux synergies particuliers-entreprises depuis 30 ans, mon investissement professionnel et bénévole m’a amené à me questionner et à trouver la corrélation entre les ressources humaines d’entreprises, les ressources humaines socioprofessionnelles et les ressources humaines pédagogiques. Le public, mes réseaux, reconnaissent en moi une vocation efficiente pour définir un projet d’épanouissement, dans un contexte souvent anxiogène, parfois familial, pour enfin aboutir à des succès que certains n’ont jamais eu, que d’autres pensent avoir perdu.

Voilà pourquoi j’ai conçu la « pédagogie de la réussite, de l’épanouissement et de l’emploi »

J’agis en tant que Freelance. Particuliers comme employeurs, je sais comment enrichir vos énergies communes.

www.TrouverUnemploiVite.com

www.Le-Coach-Scolaire.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement des compétences

Développement personnel

Conseil RH

Recrutement

Relations Publiques

Insertion socioprofessionnelle

Human Resources

Management Consulting

Mon expérience