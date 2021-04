2 pages facebook dédiées à mon projet en cours reposant sur la "pleine conscience" et la bienveillance :

Yumebashi : un pont vers le Japon : cours de japonais interactifs, ludiques et innovants !

& Inside Voyages : un pas vers le Japon, l'Asie, le Monde et Soi : création de voyages à votre image, sur mesure. Tendance "slow travel", yoga, marche méditative..mais pas que, le Monde vous attend !



Tous droits réservés. @Amélie Dorsemaine

Projets et idées en cours de dépôt sur INPI.



Et le temps de la mise en place de ce projet, je recherche un poste à temps partiel pour permettre de concrétiser et porter ce projet sur le long terme.

Néanmoins, les cours privés en japonais (en présence et/ou à distance) commencent fin avril ! Un premier cours à distance couplé d'un accompagnement professionnel sur une étude de marché japonais.



J'étudie toute demande particulière avec grand intérêt car c'est un enrichissement mutuel !



Participation en cours au projet "Make in Loire Valley" (financement participatif)



Mes compétences :

Brevet d Aptitude aux Fonctions d'Animateur

Maîtrise clavier, Word, Excell, Powerpoint

Autonome et responsable

Sens de l'accueil

Ouverture d'esprit et communication

Esprit d'équipe

Leader positif

Orthographe et grammaire excellents

Relations internationales

Flexible et rapide capacité d'adaptation

Japon

Traduction

Consciencieuse et respectueuse