"Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer" P.Drucker



Avec une orientation forte pour le développement commercial, le suivi et l'animation de réseau, je souhaite m'inscrire comme acteur de notre avenir.

Depuis une quinzaine d'années, j'interviens dans le domaine commercial dans différents secteurs d'activité.

Mon expérience s'appuie sur une connaissance du B to C et B to B, de ma capacité d'adaptation et du goût pour les nouveaux challenges.



Guillaume Dreniaud



Mes compétences :

Développement commercial

Conduite de projet

Adaptabilité

Relationnel

Conscience professionnelle