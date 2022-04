Guillaume DROIN

Autodidacte et passionné, dans la communication depuis 2002 avec la création de l'agence PROPULSE et l'édition depuis 2007, avec la création du magazine Arts & Gastronomie.



Propulse est une agence de communication globale qui intervient depuis 10 ans auprès des décideurs et des chefs d’entreprise pour les accompagner au quotidien ou ponctuellement en leur apportant la réactivité et les compétences requises pour le suivi et la réussite de leurs actions de communication.



Arts & Gastronomie est une marque regroupant 3 magazines (papier, régional et national, ainsi qu'en ligne) sur le thème de la grande cuisine et de l'art de vivre au fil des saisons.



Mes compétences :

Communication

Cuisine

Édition

Gastronomie

golf

Logos

Sites web

Ski

Voile

Web