Guillaume DROIN

Spécialiste de l'immobilier commercial et du développement d'Enseignes, j'ai passé huit ans en tant que Directeur Expansion pour les Enseignes du Groupe Eram après avoir vadrouiller dans le développement et l'immobilier (Yves Rocher, Celio et Chattawak, Blot Immobilier). Je m'occupe désormais de transactions en immobilier commercial sur toute la France et de développement d'Enseignes mais j'ai surtout monté une société de locations et balades en 2CV Citroën sur la ville de Nantes et sa région : Royal 2 Deuche.