Guillaume DUBOIS

La conception de plans techniques requiert un savoir faire et une nature créative que j’ai pu développer au fur et à mesure de mon parcours professionnel.



Mes différentes expériences m’ont permis d’appréhender la totalité d’un projet, de la réponse à appel d’offre au suivi de chantier, ainsi que la compréhension des enjeux, tant commerciaux que normatifs.



D’un naturel dynamique, curieux et minutieux pour un travail irréprochable, ma faculté d’adaptation me permet d’intégrer rapidement un travail d’équipe que j’apprécie particulièrement.



Je suis actuellement en recherche d'emploi suite à l'obtention d'une attestation professionnelle de Paysagiste.





Mes compétences :

Conception

Étude de prix

ETUDE TECHNIQUE