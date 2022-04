Guillaume DUBROCA

Contrôleur de gestion junior avec 1 an d'expérience en alternance à Somfy. Expérience de plus de 5 ans en assistance à maîtrise d'ouvrage informatique dans le secteur de la banque. Recherche un poste de contrôleur de gestion junior ou en finance d'entreprise car je suis curieux de nature et j'aime apprendre.



Mes compétences :

Microsoft Office

SQL

Contrôle de gestion

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Spécifications fonctionnelles

Base de données

Gestion budgétaire

Assistance à mise en production de solutions

Rédaction de guides d'utilisation

Support informatique

Formation d'utilisateurs métier

Contrôle budgétaire

Finance de marché

Recueil des besoins

Business Objects

ERP

Reporting financier

Analyse de données

Conduite du changement

Visual Basic for Applications

Test

Finance d'entreprise