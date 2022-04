Guillaume DUBROCA

Entré dans la société Cdiscount.com (site e-commerce Français, filiale du Groupe Casino) au plus bas niveau de l'échelle, je suis maintenant en charge du pilotage de la surveillance des flux ,de l'analyse et du réglement des anomalies. Satisfaire les clients, améliorer la qualité des expéditions et les délais, c'est un veritable sacerdosse. La notion du temps n'existe plus chez nous, nous vivons dans un univers paralléle où tout va à 2000 à l'heure. C'est grisant,passionant, exténuant mais ainsi va le web.







Directeur Infra matériels et données logistiques- Depuis août 2009

Directeur Méthodes et organisation logistiques - 2007

Responsable logistique ( petits produits tech info, maison, pret a porter) - 2004

Responsable de site (gros produits tech brun/blanc) - 2003

Responsable pôle saisi commandes presse - 2002



Mes compétences :

e-commerce

Gestion de projet

organisation

SI

Logistique

Management