Claire BRUNET

C’est toujours avec le même plaisir et la bonne humeur que j’arrive chaque jour à la Société.



Toujours dans un souci de faire évoluer mon poste avec une grande organisation et rapidité d’exécution.

Un challenge continuel de remplir au mieux ma fonction.



Je suis convaincue que une bonne communication est indispensable.

J’ai un désir continuel de soulager et de le seconder au mieux mon Responsable à son poste de Direction.

C’est aussi ce que je considère être ma fonction.



- Je suis fortement impliquée dans les divers audits auxquels la Société participe.



- Je suis la principale interlocutrice de l’ensemble de nos clients et fais de mon mieux pour répondre à leurs demandes.



- Par le biais de réunion, je suis sans relâche les diverses productions à accomplir.



- J’ai accomplie et continue d’accomplir un énorme travail pour les autres sites.

Leur gestion est relativement lourde et compliquée mais je m’accroche pour satisfaire nos clients



- Je ne regarde pas l’heure lorsqu’il s’agit de faire gagner de l’argent à la Société ou de répondre au plus vite aux attentes de nos clients.



Je ne parle pas de la saisie des commandes qui affluent quotidiennement (tant mieux) et qui constitue ma principale fonction.



Mes atouts : impliquée – réactive- responsable – dynamique – ma curiosité et les questions que je pose me permettent d’être toujours plus autonome.



Mes compétences :

Grande capacité d'adaptation

Sens développé des responsabilités

Autonome, rigoureuse et organisée

sens développé du contact et de la communication