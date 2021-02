Guillaume DUC

Nous recherchons actuellement un Directeur de projet IT ou Aéro (Toulouse/Lyon) :

== > Pilotage de plusieurs projets (20 à 100 ETP) en UO et/ou SLA

== > Réponses aux appels d'offre dans les domaines IT et/ou AERO (DO178)

== > Transformation d'activité de l'AT vers le forfait



Diplômé Bac+5 / Expérience minimum de 8 ans en gestion de projets au forfait IT/Aéro / excellent relationnel client & équipe



Merci de me contacter si cette offre vous intéresse et si vous correspondez au profil.



Mes compétences :

Directeur de projet

J2EE

Java

Directeur Technique

Chef de projet informatique

Agile

CMMI

Scrum

Team management