Guillaume Duc, 27 ans, diplomé d'études en alternance. Du BTS au Titre en passant par une licence, mes diplomes sont homologués par le CNAM et le résultat d'une conjugaison de cours dispensés par des professionnels de tout horizon et l'application sur le terrain de ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre.

Je considère ma vie professionnelle comme très importante et n'hésite pas à m'investir totalement dans les projets que l'on me confie.



Mes compétences :

Analyse de données

Marketing opérationnel

Management de projets

Communication