Cadre commercial pour le groupe Valois/Allard emballages. Nous sommes spécialisé dans la fabrication de carton ondulé, caisses bois, la logistique et le conditionnement.



L'ensemble des sociétés du groupe permettent à ce jour de répondre de façon précise à l'ensemble de la clientèle.



La gamme de produits, petite, moyenne et grosse série est très large :



PAV

Fond automatique

Caisse américaine

Présentoir de comptoir

PLV



Le groupe est également spécialisé dans la conception d'emballage atypique. Le groupe propose du contrecollage offset, de l'impression flexographique, du papier pré imprimé, des papiers spéciaux...



N'hésitez pas à nous faire par de vos demandes les plus complexes, notre bureau d'étude vous apportera les solutions possibles.



Guillaume DUFLOU

g.duflou@empacabois.fr

06.85.90.97.54



Mes compétences :

Développement commercial

Emballage

PLV

Industrie

Vente