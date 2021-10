Avec 9 ans dexpérience dans le secteur du marketing et de la communication, je sais être force de proposition pour relever de nouveaux challenges et atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Après une expérience entrepreneuriale avec la création de la plateforme www.lespartagheures.fr, je suis aujourd'hui en charge du marketing et de la communication depuis plus de 4 ans au sein de la société NAUSICAA Médical.