Sylvain TESTEMALE

• MARKETING & COMMUNICATION : Conception de stratégies marketing, sponsoring, média (TV, radio, édition, web et réseaux sociaux, testimonial), relations publiques - Développement des outils d’aide à la vente

• MANAGEMENT : Encadrement, gestion et animation d’équipes - Développement du portefeuille clients - Organisation, gestion juridique des dossiers et reporting comptable

• EVENEMENTIEL : Conception, création, mise en œuvre et suivi opérationnel d’événements (Exemple : Tournoi de Tennis au Palais des Sports de Pau)

• PARTENARIAT PUBLIC PRIVE : Stratégie d’exploitation et développement des recettes annexes des enceintes sportives - Elaboration de Business Plan - Rédaction des offres de projets



